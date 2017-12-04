關係交惡 運將竟將她裸照傳給千人 還嗆「一起死」

2017-12-04 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義一名蔡姓計程車司機，因業務往來和台中的馬姓女子成為朋友，馬女並於去年6月透過LINE將裸胸照及私處照傳給蔡男，沒想到兩人之後因工作因素關係交惡，蔡男心生不滿，竟將不雅照轉傳至多個成員逾百人的LINE群組；台中地院依妨害風化等罪，判處蔡男6個月有期徒刑、緩刑2年，並需支付公庫1萬元。

判決書指出，在嘉義市開計程車的蔡男因業務往來結識馬女，她並於去年6月傳了1張裸胸照和2張私處照給蔡男；沒想到其後兩人因客戶問題交惡，蔡男竟於今年2月13日回傳給馬女她的私密照及名片，並恐嚇她：「我醉了不知道有沒有傳錯給網友…不要怪我…妳毀了妳自已…後面還有正面照是妳逼我 …想想自己的作為有何後果，一起死…」。

沒想到隔天，蔡男真的把馬女的2張私密照和名片分享至「OOOO脆皮雞廢話群」（內有169人）、「OO旅遊業者聯絡處」（內有467人）、「XX租車台東旅遊資訊互助區」（內有246人）、「YY創設群」（內有58人）等群組，另把她的裸胸照傳至「全國車導司領聯合會一群」（內有476人）群組供人觀覽，並留下「帶客去就有這種福利」等惡意的不實言論；馬女看手機發現後，立刻向警方報案。

蔡男到案後，坦承散布馬女的私密照，兩人最後也達成和解；但因蔡男觸犯的「恐嚇危害安全罪」和「妨害風化之以傳輸至網際網路平台方法供人觀覽猥褻影像罪」等為公訴罪，仍遭起訴。台中地院審判後，合併執行兩項罪名有期徒刑6個月、緩刑2年，並需向公庫支付1萬元。