驚！老婦樓頂尋短 惜消防員趕抵前墜樓身亡

2017-12-03 18:43

〔記者王俊忠／台南報導〕可惜，差一點就救到人！

被安置在安養機構的80歲史姓老婦人2日晚間到台南市北區一處大樓社區找胞姐，索取1000元、還表明「不想活了」，老婦離去後再回大樓頂樓尋短，安置機構人員因遍尋不著、到老婦胞姐處找人，才得知老婦有尋短念頭，機構人員即上頂樓尋找，驚見老婦已翻過陽台女兒牆，在消防員趕抵前，老婦墜落一樓地面、傷重不治。

警方調查，這名80歲史姓老婦之前曾摔傷，因膝下無子女，被市府社會局安置到安養機構，史婦於2日晚間9點多到南市北區一處大樓社區找90歲胞姐拿1000元並表達「不想活了！」的念頭。

史婦離去後不久又折返向大樓管理員拿其胞姐住處磁卡，管理員以為史婦要再找胞姐，就把磁卡交給史婦，史婦拿到磁卡就上樓了！稍後，安置機構人員到該大樓社區找史婦，並會同管理員到史婦住處詢問。

史婦的外甥女說，史婦未再到家中來。眾人覺得事有蹊蹺、直接上到頂樓陽台查看，赫見史婦已站到女兒牆外的平台，當大家一面請史婦不要做傻事、一面急報警之時，史婦身子漸向外傾斜，不久大家就聽到一聲轟然巨響，史婦已墜落地面、傷重不治。

警方初步研判老婦死因無外力介入，已報請檢察官相驗查明死因。

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