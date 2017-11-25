Homebox資遣員工陳抗 1警脫臼、5工會幹部遭逮捕

Homebox桃園店被資遣員工偕同桃園市和新竹縣產業總工會等20餘人，今天到Homebox新竹經國店抗議，期間一度與民眾和警方發生激烈衝突。（記者廖雪茹翻攝）

2017-11-25 22:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕Homebox桃園店計畫年底關門，該店將被資遣的員工為爭取權益，今天偕同桃園市和新竹縣產業總工會等20餘人，到Homebox新竹經國店抗議；期間，警方接獲店家和民眾報案到場處理，雙方發生激烈衝突，造成1名員警左手脫臼，警方最後逮捕吳姓等5名幹部，依強制罪和妨害公務罪嫌移送法辦。

桃園市產業總工會發布聲明表示，工會依法罷工爭取權益，警察卻故意衝撞罷工封鎖線，破壞罷工行動，並帶走5名幹部；「工會委託律師趕到警局，警方竟然不給簽委任，也不訊問，也不給任何理由說明為何阻礙，刻意扣留工會理事長！」直批警方欺人太甚！

警方則表示，該工會稱是合法罷工行動，主要訴求要求homebox好博家公司董事長儘速出面，就工會所提優離方案進行實質協商。但工會人員率眾圍堵店家大門口，禁止顧客進出，並與顧客發生口角肢體衝突，顧客堅持提告，警方依法執法，但抗議群眾以身體衝撞執勤員警，造成1名員警左手脫臼，送醫治療。

Homebox桃園店將被資遣的20名員工，曾透過所屬的普來利公司企業工會申請調解，爭取更優渥資遣條件等，但勞資雙方迄今未達成協議共識。