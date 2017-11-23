王端仁力推高雄遊艇業遭疑圖利 遊艇、漁業界齊抱屈

2017-11-23 17:43

［記者黃旭磊／高雄報導］前高雄市海洋局長王端仁疑涉入慶富喬地案，今天遭檢調約談搜索，遊艇、漁業及郵輪業界發聲力挺。

王端仁因慶富欲租用興達漁港用地遭檢調調查，台灣區遊艇工業同業公會表示，王端仁任內推廣遊艇產業，每年舉辦國際遊艇展、增進國內外市場能見度及買氣，更致力改善高雄港軟硬體環境，修復遭颱風侵襲鼓山哨船頭遊艇碼頭，並成立遊艇專用單一窗口解決泊位不足的問題，還與港務公司協調、規畫建造全國規模最大愛河灣遊艇碼頭，任內政績太多。

遊艇公會理事長龔俊豪說，王端仁協助業者克服困難，主辦第二屆高雄國際遊艇展打開台灣遊艇知名度，讓產業在世界巨型遊艇生產總尺寸提升至排名第四，還要求讓民眾免費入場，遊艇活動融入市民生活文化，盼中央或地方政府給王端仁機會，繼續為遊艇及海洋相關產業服務。

業界指出，高雄遊艇泊位逐漸減少，王端仁力排眾議，修復公用哨船頭遊艇碼頭，並以公共利益為優先，讓船主有機會停泊。在缺工問題上，王端仁聯絡各技職院校，以遊艇公會為橋樑，深化產業與技專校院師生雙向交流，推動產學合作、增進就業機會。

除了遊艇業，上週，高雄、小港、林園、梓官、彌陀、永安、興達港等7區漁會、郵輪業者也力挺王端仁；高雄區漁會理事長謝龍隱透過聲明稿表示，政府因為遠洋漁業經營困難，在1997年投資新台幣77億元擴建興達港，但卻成蚊子港遭監委調查，他了解市府活化興達港壓力。