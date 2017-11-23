短報所得2300萬 富士康資深副總遭追稅

2017-11-23 00:07

〔記者吳政峰／台北報導〕富士康傅姓資深副總旅美多年，98年申請改依非台灣境內居住者身分報稅，意外被國稅局查出他短報所得2300餘萬元，追繳所得稅及罰緩近400萬元；傅男不服提告，指74到98年只返台8天，98年也僅待了16天，經濟重心不在台灣，無久住之意，應按「非居住者」繳稅，但主張未獲台北高等行政法院採認，日前判他敗訴；可上訴。

北高行合議庭表示，在國內有住所且常居者，屬納稅義務人；傅男雖久居外國，但98年才辦理遷出國外登記，且在台有置房產，也有投資公司股利、存款利息、賣房、分紅配股等多項所得，應按在台居住者課徵綜合所得稅。

合議庭指出，傅男有納稅義務，卻短報鴻海發放的員工分紅配股所得2298萬3000元及賣房價差70萬6158元，共2300餘萬元，加上當年度薪資、存款利息，國稅局算出傅男的總所得為2702萬4332元，基本稅額420萬4866元，應補稅額335萬6807元。

另外，國稅局依稅務違章案件裁罰倍數參考表，裁罰傅男所漏稅額0.2倍，即60萬5865元，法官亦認有據。

傅男74年負笈美國，到98年以前僅返台8天，連全民健保也退掉，工作表現優異，受郭台銘拔擢為資深副總，全家在美落地生根，妻兒均為美國籍。

98年10月，傅男辦理遷出國外登記，並向國稅局申請非台灣居住者身分課稅，國稅局認為條件不符，予以駁回，並追查他的名下財產，意外發現短報所得一事。