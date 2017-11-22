醉婦控警執法過當 警：襲警在先，依法究辦！

2017-11-22 20:15

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市47歲謝姓女子，經常酒後待在蘭雅公園附近喧鬧，引起周邊居民不快，本週一（20日）下午，謝女酒後又鬧事，台北市士林警分局蘭雅派出所多名警員先後據報前往處理，當沈姓警員再度好心規勸時，謝女突然「襲警」不僅扯下沈員的口罩，還摔壞他身上的密錄器，員警當場壓制；謝女被診斷出骨頭有裂痕須住院，她便向媒體投訴「警方執法不當！」士林警方今天說明，謝女攻擊警方在先，是妨害公務及傷害案的疑犯，目前將待就診後，依法移送士林地檢署。

謝女指控說，當時她並未違法，沈員一到場，不由分說直接向她撲過去，然後抬起腳用力的對她踹下去，她隨即感覺腿部劇痛，要求送醫觀察一日後，醫生評估有骨裂現象，於是依醫囑進行手術5小時，現在只能在醫院休養。

警方說，謝姓女子家住新北市淡水區，當日到士林區德行東路市場一帶尋友飲酒，但酒品不佳，經常吵得居民及商家頭疼不已，當日110及派出所報案電話不斷，表示謝女酒後當街叫囂，吵得周邊商家無法營業，在沈姓員警到場前，已有4名員警前來勸導過，詎料謝女突然對沈員動手，不僅拉扯員警口罩、勒脖還扯壞警方身上的密錄器，目擊民眾見狀大呼：「吼，打警察！辦她、辦她！」沈員當場將謝女壓制在地，並予以現行犯逮捕。

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