攔酒駕交警急中生智搭小黃 貨車司機認栽

2017-11-22 15:17

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓小貨車司機酒後邊開車邊講手機被正在執行交整的交警陳榮旭攔下，他先假裝配合，見陳員身旁沒有交通工具加上心虛逃逸，原以為已逃過一劫，當停等紅燈鬆了一口氣時，壓根沒想到陳員竟攔搭計程車沿後趕到並喝令他下車，結果酒測值超標，讓劉男當場哀嘆：「沒想到警察會有小黃搭，我認栽。」

台中市警局交通大隊第二中隊警員陳榮旭，本月17日清晨與同仁共乘一輛警車到台灣大道執行交整勤務，同仁在朝富路口放他下車後，再開車到下個路口停放執勤，此時陳員見一輛小貨車司機邊開車邊使用手機準備攔下舉發，未料49歲的劉姓駕駛先是假裝放慢速度靠邊停車，就在陳員靠近車窗時一陣酒氣撲鼻而來，明顯聞到酒氣散發，劉男因心虛立刻逃逸。

陳員也不是省油的燈，雖當下沒有交通工具，仍反應靈敏的快跑到路旁向排班計程車招手，此時一名廖姓運將見狀得知原委，二話不說熱心搭載陳員追緝，尾隨行駛約1公里後在河南路與市政北六路口攔下正停等紅燈，以為已無追兵的小貨車並喝令劉男下車受檢。

原來從事工程外包商的劉男因去年酒駕被法院判罰7萬元，自知前晚飲酒到很晚，一早根本不可能通過酒精測試，且當時見只有一個陳員站交通崗也沒有交通工具，落跑的話警察一定沒輒，沒想到警方會有小黃搭，讓他只好乖乖就逮。

警方除了舉發劉男手持方式使用行動電話開出3千元罰單外，隨後也因劉男酒測值高達0.47毫克，訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

事後陳員除向廖姓運將表達感謝並要交付當時的車資，但靦腆的廖男堅持不收並謙虛稱：「只是小事一樁，實在不足掛齒」。

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