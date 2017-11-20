殺無赦！印尼強硬掃毒 11台嫌遭判死

印尼政府近年掃毒手段強硬，涉案外籍人士大多被處以重刑；據官方資料顯示，目前共有11個台灣毒犯在當地遭判死刑，刷新近年紀錄。（資料照，法新社）

2017-11-20 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府近年的掃毒手段日趨強硬，涉案外籍人士大多被處以重刑；據印尼官方資料顯示，目前共有11個台灣毒犯在當地遭判處死刑，刷新近年台灣人遭判死紀錄；我駐印尼代表處呼籲斷了運毒念頭，切勿以身試法。

據《中央社》報導，印尼大學（UI）2016年研究顯示，該國的吸毒人數高達640萬人，每天約有33人死於毒品濫用，且其中不乏明星或政治人物；去年共有約250公噸毒品流入印尼，最大來源地是中國，其他包括印度、巴基斯坦等國；因毒品造成的經濟損失更達48億美元（約新台幣1441億元）。

在印尼遭逮的毒販中不少是外籍人士，只要於通關時被緝毒人員識破，大多得面對重刑；據印尼官方資料，目前共有11個台灣毒犯在該國遭判死刑，其中包括已三審定讞的陳嘉偉、王安康和羅至誠；另還有8個於印尼地方或高等法院被判死刑的台灣人，雖判決尚未至三審定讞，但近年印尼對毒犯可說是「殺無赦」，於判例中有逆轉結果、逃過死劫的人是微乎其微。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前下令，要執法人員態度堅決地處理毒品危機，即使得射殺毒販也在所不惜，尤其面對入境印尼且拒捕的外國毒販更不能手軟；從去年至今，已有4名台灣毒犯在與印尼警方對峙過程中遭擊斃，還有約30多個台灣人因運毒被關進監獄。

駐印尼代表陳忠指出，印尼政府掃毒手段日趨強硬，執法人員更被允許射殺拒捕的外國毒販；他呼籲台灣人切勿以身試法，斷了運毒至印尼的歹念，以維護自身安危。

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