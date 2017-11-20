鄭性澤殺警無罪定讞 殉職警之子：期待喚起制度改變

2017-11-20 18:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控殺害警察蘇憲丕的死囚鄭性澤上月26日被台中高分院改判無罪，殉職警察蘇憲丕之子雖委由律師上週三向檢察官提起上訴，但台中高分檢今天仍決定不上訴，鄭性澤就此無罪定讞，蘇憲丕之子對此發表名為：「《當天堂已撤守：犯罪被害人「訴訟參加」修法呼籲》的聲明，他說，當被告獲得補償時，被害人家屬這15年來又情何以堪？被害人家屬應該這樣被國家對待嗎？「若父親的犧牲，能喚起制度上的改變，這樣我父親的犧牲也就值得了」。

蘇憲丕之子委由律師徐承蔭、陳昱瑄發表聲明指出，當檢察官為鄭性澤利益聲請再審，法院再審裁准那一刻起，他們就預期法院會無罪判決，隨之而來檢察官也就不會上訴，這些都在預料之中。

蘇憲丕之子說，對於鄭性澤，「我誠摯祝福他」，他是不是兇手，「我仍在思考，甚至不敢想」，他要深切表達的是，當被告鄭性澤獲得補償時（指冤獄的補償），「被害人家屬這15年來又情何以堪？被害人家屬應該這樣被國家對待嗎？」他說，如果鄭性澤不是兇手，他們肯定檢察官除錯勇氣與體察民意，至於家屬上週委由律師請求檢察官依法提起上訴，並非針對鄭性澤，而是「凸顯制度問題」，凸顯「當檢察官為被告利益進行訴訟時，犯罪被害人所面臨的訴訟困境。」

他指出，美國、德國與日本等國，都設有「被害訴訟參加」制度，具有保護犯罪被害人及監視國家行為等功能，避免檢察官沒有強烈意願起訴或上訴，在「保障被告訴訟防禦權」與「保護犯罪被害人權益」間，求得制度的衡平，他們沈重呼籲法務部、司法院與立法院，積極建構更為完整「犯罪被害人保護制度」，尤其在刑事訴訟法中，建構妥適「犯罪被害人訴訟參加制度」，並建請警政署與全民重視肩負維護社會秩序的警察權益，否則，警察同仁「不是一腳在法院，就是一腳在醫院」。

他強調，司法的可貴，在於「各方得到公平」與「兼顧彼此利益」，他們衷心期待這一天的到來，「如果父親的犧牲，能喚起制度上的改變，這樣我父親的犧牲也就值得了，我以我父親為榮！」