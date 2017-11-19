疑與商船撞擊 澎湖新春億號漁船失聯搜尋中

花嶼籍新春億6號漁船，傳出失聯，船上有3名船員。（澎湖海巡隊提供）

2017-11-19 13:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖花嶼籍漁船「新春億6號」，13日零時30分報關出海，卻遲遲未返航，家屬向海巡署第13巡防區通報，澎湖海巡隊出動4艘警艇及2架空偵機進行搜救都未有所獲，因雷達訊號曾與商船交叉而消失，懷疑與商船發生擦撞正進一步追查中。

澎湖海巡隊調查指出，18日上午8時50分接獲第13巡防區通報， 1艘澎湖籍（顏姓船長）自望安鄉花嶼漁港出港作業，船上有2名人員（1台1印），迄約定時間仍未歸且失聯，請求派艇前往搜尋。根據家屬說法，該船平時作業4至5天，如果有手機訊號才會聯絡，因此次作業已超過時間，且海象即將轉差，所以請求協助。

澎湖海巡隊接獲通報後，立即調派2艘大型艦及2艘巡防艇等4艘海巡艦艇火速前往失聯地點搜尋，並申請空偵機2架加入協尋，依據海巡署從美國引進的「搜救優選系統」導出搜救模式，分配蒐救區塊及任務，並請漁業電台廣播附近作業漁船協助搜尋，但至今日上午均未發現「新」船及人員行蹤。

澎湖海巡隊透過海巡署雷情系統查詢，新船於13日0時30分由花嶼港報關出海，1時20分在貓嶼西南方4浬與一商船交叉相遇後，雷達訊號就消失不見，有可能發生撞擊，海洋巡防總局持續派艦艇搜尋，並連續聯繫海軍及交通部運輸研究所查明，釐清新船失蹤是否與商船有關。