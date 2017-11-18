民宅天九牌賭場開2天 警暗夜突襲賭客傻眼

2017-11-18 17:32

［記者陳恩惠／台北報導］台北市王姓男子8天前租下北市甘州街的民宅，經營天九牌流動賭場，台北市大同警分局據報蒐證，本月17日深夜趁賭場第2次營業時前往查緝，當場逮獲王姓負責人、把風李姓男子及9名賭客，今早訊問後將王、李男依賭博罪送辦，9名賭客則依社會秩序維護法分別裁罰。

大同警方查緝的這處流動賭場，除了賭場主持人、把風男子及9名賭客外，還查扣賭資5萬1600元、抽頭金2500元、籌碼賭資69萬6500元、2副天九牌賭具、骰子144顆、監視器鏡頭2個、監視器螢幕、主機各1台及1組門鈴等證物。

警方調查，有多次賭博前科的40歲王姓男子，今年9月15日同樣因經營賭場，遭北市萬華警分局查獲，案件仍在北檢調查中，但王嫌見經營流動賭場有利可圖，根本捉不怕，自本月11日起，以日租金2000元的方式，在大同區甘州街一帶租屋，利用Line通訊軟體攬客，門內外架設監視器；大同警分局長潘朝智獲報，指示民生西路派出所及偵查隊全力查緝，經布線查訪，鎖定賭場藏匿處所，掌握具體事證，持士林地方法院核發的搜索票進行查緝。

警方昨天深夜大舉進攻，趁著屋內場子正熱鬧時破門，賭桌上的賭客個個驚呆，完全來不及反應；王嫌供稱，他的賭場以飲料喝到飽著稱，賭客可自備香菸及檳榔，賭場是以輪流作莊的對賭方式，若賭客贏場，則以每400元計次、抽取10元的抽頭金，開張營業第2天，目前已獲利9000元。