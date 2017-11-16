法官評「主觀臆測」 警大嘆「限縮執法」

2017-11-16 01:05

〔記者吳政峰／台北報導〕警方去年開了一名自囚車內、拒絕酒測男子9萬元罰單，被新竹地院法官評為「主觀臆測不服膺警察威權之國民，均屬可疑酒駕之人」，撤銷該張罰單，對此，台北市警局交通大隊警員唐沛寧大嘆「法官口中的主觀臆測，其實是警察職權行使法的合理判斷」。

唐沛寧表示，警職法8條寫著警察「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，得予以攔查，何謂合理判斷？其實就是警察實務累積的專業經驗，可能是駕駛人的遲緩、未依正常線道行駛等多項臨場情況，並非僅侷限於大法官699號解釋的急煞、變速、蛇行等3項態樣。

唐指出，若法官認為只有上開3行為才易生危害，形同作繭自縛，過度限縮警察執法尺度，對取締酒駕並非好事。

他說，「道路交通管理處罰條例」35條規定，闖越酒測攔檢點才能開罰或追車，造成部分酒駕者在哨點前轉向或停車，警察為了填補這個漏洞，於哨點周遭佈下監視哨與埋伏點，取締意圖規避臨檢的駕駛。

唐解釋，警察與用路人無利害關係，不會刻意刁難攔查，遇到臨檢點前停車或轉向的駕駛，先透過交談詢問目的，看看有無酒氣、酒容，有可疑之處才會請他出示證件或酒測，以最小侵害為準則，

若駕駛人有嫌疑卻抗拒稽查，唐表示，可依警職法使出強制力，輕則請鎖匠開鎖、噴灑辣椒水，重則破窗，避免他續開造成危害。

如駕駛已下車卻不願受測，警方可觀察醉態、請他進行平衡測試，嚴重者依準現行犯報請檢察官偵辦，強制送醫驗血。