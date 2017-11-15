「自囚」車內拒酒測 9萬罰單可免繳

酒駕常釀成重大傷亡。台北市交通裁決所擔心本判例見解一開，酒駕者紛紛仿效。圖與本新聞無關。（資料照。記者王冠仁攝）

2017-11-15 23:47

〔記者吳政峰／台北報導〕法院認證酒駕漏洞！

劉男去年駕車見前有酒測攔檢，立刻違停並「自囚」車內，任憑員警如何拍喊都不理，警方只好開出拒絕酒測罰單；事後劉男主張睡死車內，沒聽到呼叫，提告抗罰；一審認為，警方不應把「不服膺警察威權」的人，都視為酒駕，撤銷罰單；交通裁決所怒批，這無異鼓勵投機拒酒測，上訴求翻盤；惟二審認原判決認事用法無誤，駁回上訴；全案定讞。

警方去年10月19日在北市市民大道設立酒測攔檢點，見劉男屢踩剎車，從外車道切到內車道，還把車停在紅線上，擋住巷口，形跡可疑，員警上前拍窗盤查。

劉男充耳不聞，把自己鎖在車內講手機，再爬到後座睡覺，不理會員警敲車、喊叫、燈照，員警等候多時未獲回應，在車外宣讀拒絕酒測罰責，逕行舉發並移送台北市交通事件裁決所執行，開罰9萬元加吊銷駕照。

事後，劉男提告撤銷裁罰，辯稱當天沒喝酒，也沒看到前方有路檢點，單純開到累了，才停到路邊，戴上耳機小寐，熟睡未察覺員警呼叫。

員警密錄器顯示，劉男確從外線切到內線，未打方向燈還違停，但一審法官指出，劉的動線是要停車，看不出有「相當合理之客觀事由」懷疑酒駕，員警主觀臆測「不服膺警察威權之國民」，均屬可疑酒駕之人，欠缺法理基礎，劉男自然沒有接受酒測的義務，判撤銷罰單。

裁決所批評，此判決見解一開，酒駕者均可仿效規避酒測，法律形同具文；上訴指，劉男變換車道未打方向燈、違停巷口恐造成用路人危險，已有客觀合理依據證明易生危害，攔查合法。

二審台北高等行政法院合議庭表示，一審認定劉男無客觀易生危害行為可懷疑酒駕，事實認定看不出瑕疵。

二審援引大法官釋字699號中湯德宗大法官的協同意見書，指駕駛人須「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」，如：車輛蛇行、猛然煞車、車速異常等情形，才可合理懷疑酒駕。

二審認為，劉男既然沒有上述行為，警方要求他酒測「即非合法」，劉男無受測義務，一審判決沒問題，維持原判。

律師郭德田解釋，一審認定事實，二審就法律適用與否進行裁判，本案例實務上雖很少見，但看不出違誤，算是保障人權的判決。

但郭德田認為，人權基礎上仍應保障執法者權力，舉例來說，劉男違停紅線，可請拖吊車來，看能否藉此請他下車，再聞看看有無酒味；或取締時全程蒐證，拍到有蛇行、急煞、變速等情形，可合理懷疑酒駕而請他酒測；若駕駛人裝死，拒絕接受稽查，警察也可依「道路交通管理處罰條例」60條開罰。