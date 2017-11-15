破外籍看護運毒集團 海關攔獲3公斤大麻花、逮3外勞

桃園機場破獲菲律賓籍外勞、看護運毒集團，並查獲3公斤大麻花及逮捕1名菲籍外勞及2名菲籍看護。（記者姚介修攝）

2017-11-15 11:07

〔記者姚介修/桃園機場報導〕菲律賓外籍勞工及看護合法入境後，不務正業，竟然幫忙運毒，台北關及警方共同查獲這個菲律賓籍運毒集團利用快遞走私3公斤大麻花入境，警方懷疑該集團仍有其他成員繼續擴大偵辦追查幕後黑手，這也是警方查獲由菲律賓籍集團組成的運毒集團。

這是案件是台北關在11月13日榮儲快遞貨物發現2件以「衣服及玩具」等名義申報進口之貨物內X光顯示有異，經拆開檢查竟然夾藏2包重3點256公斤疑似大麻花之包裝，經送驗鑑定為二級毒品大麻反應，初估這批毒品假使外流，約可毒害1萬6,000人次，危害程度相當重大。

航空警察局循線由桃園地檢署指揮，會同台北市警局、新北市警局、桃園市警局及花蓮縣警局，分別在台北市萬華區及新北樹林區逮捕前來領貨36歲菲籍女子Diana及41歲菲籍男子Frederick，再以兩人供詞在松山區逮捕另一名接貨人28歲菲籍女子Anna

，3人應訊時供稱，他們是以每件6千台幣代收再交給上手，警方調查顯示，他們3人中兩名女子是合法入境外籍看護，男子則是合法入境外勞，專案小組也根據綫索繼續追查幕後黑手。

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