銀樓吸金近億元炒黃金 金價大跌被追繳8千多萬全家吃官司

2017-11-10 11:15

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區的「富登珠寶店」林姓負責人，在98年全球在瘋黃金現貨時，向顧客以保證獲利（年利率最高33%），鼓吹投資黃金現貨，4年間吸金近億元，102年面臨黃金價格大跌，付不出「紅利」，台中地院依違反銀行法判林某夫妻4年及3年6月徒刑，女兒及同財共居的李女（俗稱二房）各判2年徒刑，未扣案犯罪所得8358萬餘元追繳。

判決書指出，太平區「富登珠寶店」負責人林進定（54歲），98年全球在瘋黃金現貨時，向顧客以保證獲利（年利率18%至77%，一般銀行一年期定存利率1%至2%），鼓吹投資黃金現貨，這是違反銀行法吸金行為，4年間6名被害人吸金約8千5百餘萬元，102年面臨黃金價格大跌，林某付不出這麼高的「紅利」而曝光。

其中吳姓男子102年才投資3690萬元，紅利每百萬元每月8000元，陸續跳到每月2萬元（年利率22%至77%），同年10月黃金持續走軟，林某付不出紅利，宣告停止出金，投資客才發現為了「厚利」失了「本金」。98年6月就跟著林男開始投資的黃女，一開始投資100萬元，每月獲得1萬5000至1萬9000元，後來鼓吹加碼投資，給到每百萬元每月3萬元，她總計投資了2200萬。另外還有劉女投資801萬、王男1000萬、許女643萬、黃女200萬等，總計8536萬餘元，部分已清償，還有差額8358萬餘元不法所得。

法官調查發現，林進定是珠寶店負責人，與賴婦為夫妻關係，與林女是父女關係，與李姓員工有同居共住的事實，也就是同財共居關係，在民間俗稱「二房」，此案違反銀行法林被判4年，賴婦判3年6月、林女判2年、李女判2年，都沒有緩刑，不法所得8358萬餘元追繳。