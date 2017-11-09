疑忘關火釀災 老闆一家三口受困陽台獲救

2017-11-09 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕台中市驚傳民宅發生火警，一度有民眾受困。

綜合媒體報導，台中市東興路二段一間麵店，在今（9）日下午4點多發生火警，老闆與妻子、女兒分別受困2、3樓陽台，警消獲報後派出13台車、80人到場，順利將母女救下，詹男則自行脫困，僅女兒輕微嗆傷，隨後送醫治療。

詹男表示，當時他正在一樓廚房炸排骨酥，期間離開廚房到二樓，後來不知為何便燒了起來。警消不排除是因忘了關火導致起火，但詳細原因仍有待調查。

首次上稿：16:21

更新時間：17:30