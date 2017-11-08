亡命34小時 台中監獄逃犯與妻會面被逮

王敏旭在逃獄亡命34小時後落網，其陳姓妻子也被查獲涉嫌藏匿。（記者湯世名攝）

2017-11-08 11:33

〔記者湯世名／彰化報導〕台中監獄外役監受刑人王敏旭在亡命34小時後，今天凌晨近零時在彰化縣鹿港鎮現身與其陳姓妻子會面時，跟監已久的警方見機不可失現身逮人，王男一度騎機車載妻子逃逸，警方狂追7公里後將2人攔下，員警飛撲將王男壓制，逮捕後依脫逃罪嫌連同其妻移送彰化地檢署偵辦，不僅王男被逮歸案，將直接發回彰化二林監獄，其妻也涉嫌藏匿人犯罪，最高判2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，不過配偶五親等血親、三親等姻親得減輕或免除期刑。

王男供稱，他原本在外役監農作組工作，每個月有2至4000元收入，是他很喜歡的工作，他本身又沒有任何違規紀錄，卻無端被獄方調到環境組，每個月僅收入2至300元，環境組向來就是收有違規紀錄的人，但他又沒有違規，且環境組的長官還嗆說要給他好看，讓他心生不滿。

他還針對被判刑部分指出，他雖因強盜案被判刑，但犯案後已與對方和解，對方沒有皮肉傷，他沒有持械，也沒有傷害到對方，法官為何要判他強盜罪。陳女則說，她曾勸王男投案，絕對沒有藏匿。

台中監獄外役監1名戒護員要看管13名受刑人，戒護相當寬鬆，受刑人王敏旭6日下午1時許在最靠馬路的農場工作，沒戴手銬腳鐐之下步行脫逃。外役監戒護員下午3點半點名，點不到王敏旭，驚覺事態嚴重，立即通報台中、彰化警方抓人。

由於王敏旭老家在彰化市彰鹿路，彰化警分局莿桐所長侯春發研判王男應會回到老家，調閱路口監視器，發現王男不僅從台中市搭乘計程車回到彰化市，其陳姓妻子當天還曾外出與他碰面，2人還曾以機車雙載，陳女直到7日白天才返家，警方上門詢問，陳女卻支吾其詞稱不知王男行蹤，警方立即決定對陳女進行監控，7日晚間又發現陳女再度騎機車外出，立即出動跟監，果然在前天深夜11時許於鹿港鎮文開路發現王男騎機車載陳女，警方現身攔查，王男狂催油門逃逸，警方尾隨狂追，警匪鑽大街走小巷，追逐7公里後，最後在鹿港鎮東崎7巷前後圍堵，將王男壓制逮獲。

警方調查，王男脫逃後，不敢回家，都睡在距離其住處約2公里遠的秀水鄉龍騰公園內的涼亭，還用公園內的水洗澡，訊問後，將王男連同其妻移送彰化地檢署偵辦。

逃亡34小時的王敏旭，2015年5月與共犯張世宏於彰化市的電子遊藝場內犯案，當時見趙姓男子的機台內有20多萬分籌碼（可兌換20多萬元現金），遂趁機搭訕強盜現金，卻只搶到1萬1000元，2天後被捕，去年5月底彰化地院一審依強盜罪對王、張各判處5年2月、5年1月徒刑，兩人都不服判決並否認強盜犯行，他們不否認取走趙男皮夾，但辯稱張世宏沒有勒住趙男頸部，只從後方抱住趙男身體數秒鐘，趙男皮夾露出來，王敏旭伸手拿皮夾，僅構成刑罰比較輕的搶奪罪，不過，從彰化地院一審、台中高分院二審到最高法院三審，都不採信辯詞，並於去年12月駁回，判處王、張各5年2月與5年1月徒刑定讞。

相關影音

王敏旭（左一）在逃獄亡命34小時後落網，其陳姓妻子也被查獲涉嫌藏匿。（記者湯世名攝）

王敏旭在逃獄亡命34小時後落網，被警方依脫逃罪嫌移送歸案。（記者湯世名攝）

王敏旭在逃獄亡命34小時後落網，被警方移送歸案。（記者湯世名攝）

王敏旭逃獄後曾回到彰化騎機車搭載其妻外出。（記者湯世名翻攝）

王敏旭逃獄後不敢回家，睡在距住處2公里遠的秀水鄉龍騰公園。（記者湯世名翻攝）