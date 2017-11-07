桃市市政顧問又涉貪 鄭文燦：立即解聘

2017-11-07 20:24

［記者陳昀／桃園報導］桃園爆發土地炒作弊案，從前朝延燒到現任市長鄭文燦，藍綠都中槍！桃園市長鄭文燦今天強調，市府依法行政、自己和此事無關，市政顧問王成發在市府也無任何職權，即刻解聘，這也是鄭文燦上任後，繼「乾爹」鄭義雄之後出事的第2名市政顧問。

桃園地檢署調查，楊梅區多名地主集資4億元關說炒地皮，2013年行賄前縣長秘書鄒德道BMW轎車和100萬元現金，未料沒多久改朝換代，再找市政顧問王成發協助，王收取活動費150萬元後，曾帶地主向市府陳情，因變更程序卡關，至今還未通過。

鄭文燦指出，王成發是仁美產業園區的申請人代表，且擔任桃園市台中同鄉會理事長，由於各縣市同鄉會理事長都聘為市政顧問，才會一併聘任，但自己從未接受王成發的關說，頂多就是在同鄉會活動上遇到。

他說，市政顧問為榮譽職銜，無任何職權，但因王成發涉及司法案件、損害市府形象，立即解聘。

鄭文燦指出，此案是2014年縣政府時代申請、2016年3月辦理都市計畫個案變更，因計畫內容須檢討，才未獲同意。

他表示，前桃園縣長吳志揚秘書鄒德道收賄事證明確，市府將配合檢調調查、釐清案情，並強調，市府依法行政、市長絕無代理人，所有案件都需要依法審查，請勿輕易受騙上當。