桃機海關誤放疑似毒品案究責 台北關關務長明調離現職

2017-10-31 20:54

〔記者姚介修/桃園機場報導〕台北關關務長楊崇梧明天將因為7月誤放疑似毒品案件調離現職，轉任關務署專門委員，新任台北關務長仍然是海運派系高雄關副關務長劉國勝。內部人士透露，桃園機場海關今年7月誤放疑似毒品案件到現在為止，都是指向海運模式造成這次疏失，財政部先將台北關務長調離現職「棄車保帥」，藉此轉移誤放貨物還未有調查結果的焦點。

海關內部指出，其實這只是台北關的冰山一角，關務署4大關現在課長級以上的升遷調派完全是關務署長一手掌權，主管幾乎都是以海關海運背景為主，即使非海運也多是「乖乖牌」，這次誤放疑似毒品案就是用海運「落地追蹤」模式，才會造成。

誤放毒品案調查至今，其實最重要的關鍵點為，明知道可疑，驗貨單位最後還是同意「押款放行、稅則待決」，如果同意「押款放行」就不可能最後還會「不放心」要去驗貨，如果驗貨單位不去驗貨，這起事件根本不可能曝光，對此，海關在10月18日給立法院財委會之報告，竟還獨創了從未聽過的「以廠驗名義至工廠確認稅則歸類與稅率的說法」，讓很多關員都覺得荒誕至極。

該批貨7月5日進口，在機場放了7天不放行，最後還是押運放行，放行模式竟然還貼了封條用海運「落地追蹤」模式，這是空運前所未有可以允許私人名字進口有問題貨物可以離開關區「廠驗」，但是執行方式四不像，依照海運「落地追蹤」模式，所有需要驗貨的貨物，必須送到海關指定地點，必須由支援海關的保三總隊跟車押運，這次根本是讓貨主自行載貨離開，荒腔走板的「海運模式」用在空運，很多關員都認為驗貨員既然當初覺得可疑，就不可能放行，最後押款放行，絶對是「高人指點」，而且還要有「高人」同意，才有可能。

自從關務署署長將台灣4大關換成國王的人馬之後，又特別對台北關快遞進行所謂的優化，沒想到快遞沒有優化，反而是問題叢生，包括海關官員竟然可以罷驗，在貨主或報關業者沒有在場監督的情況下，允許拿着刀片的海關任意開啓他們認為可疑的貨物，甚至開完之後就把問題扔給驗貨員，等於就是破壞「不驗包裝不完整貨物」的天條，因為還沒有驗貨貨物，由非海關機動隊人員依法合法破壞開箱貨物，驗貨員根本無法處理後續相關問題，才會造成曾經超過數千件積案，其中有4千件是一人所為，不但造成貨主的損失，原本24小時的快遞驗貨改成日間驗貨也是主因，更讓國家稅收減少2/3。

在台北關的4大快遞專區，也只有遠雄快遞專區有海關自行決定的「自由心證」罰款，罰款金額沒有法條的依據，海關罷驗（形同罷工），這些都是署長在空運遍佈海運人馬或「乖乖牌」的後遺症，這次誤放疑似毒品貨物出關就是活生生的鐵證，關務署剛愎自用的做法，外行領導內行，才是造成這次誤放烏龍事件的主因，也難怪財政部馬上祭出「棄車保帥」的方式，來轉移誤放疑似毒品案的焦點。