假借車禍敲竹槓 通緝犯前沒騙到反進警局

2017-10-31 14:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名37歲游姓男子，昨天傍晚行經中壢區新生路、環北路口，疑似想企圖製造假車禍，趁機敲車主竹槓，警方抵達現場時，在車禍現場進行盤查，游男本來對於警方的詢問有問必答，直至警方提及出示身分證時，卻變得結結巴巴，最終被查出是在逃的毒品通緝犯，被繩之以法。

中壢警分局中福派出所所長許嘉峻今天受訪表示，湯姓車主昨天傍晚報案指稱，在中壢市區發生行車糾紛，警方抵達現場後，地面及自小客車都無車禍或是毀損跡證，湯姓車主表示，自己並沒有和他人發生車禍，不過有一名男子忽然騎機車到他車前表示遭撞，要向他索賠，由於男子糾纏不清只好報警處理，男子見狀立即逃走。

正當警方要求報案民眾留下聯絡資料時，這名男子卻又騎著機車返回，警方立即將他攔下，核對身分後，發現這名游姓男子於10月20日遭桃園地檢署發布毒品通緝，當場依法將他逮捕。

游男偵訊時承認想要藉機索賠，但發現車主報警，擔心通緝中的自己遭逮才趕快離開，原以為車主會就此作罷不報警，才在10分鐘後折回現場，打算再繼續向車主索賠，但在逆向騎乘機車返回原處時卻看到警察，機車來不及掉頭就被警方逮捕。

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