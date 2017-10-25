前法院院長竊佔國土案 改判4月定讞

2017-10-25 18:15

［記者楊政郡／台中報導］退休法官蕭廣政96年間購入南投縣名間鄉土地，經營「雙流休閒民宿」，竟在產業道路擅自設置電動鐵捲柵門，禁止他人隨意出入一塊三角狹地，2農民向國有財產局承租上述土地耕作，雙方協調不成，鄰居告他竊佔，南投地院一審判10月徒刑，台中高分院改判4月，全案定讞。

蕭廣政表示，他還會再尋求司法救濟，他都是在自己的土地上施作，司法機關測量及認知有誤，才認為他有竊佔。

判決書指出，蕭廣政（63歲）曾任台中地院、台中高分院法官，曾任金門地方法院、花蓮地方法院院長，96年間購入坐落南投縣名間鄉土地，退休後興建農舍經營「雙流休閒民宿」並作住家使用。而民宿旁1筆未登記土地位於番子寮溪及其支流呈夾角狀，其上已有當地農民種植之綠竹筍、龍眼樹、香蕉等。

但蕭廣政自認這是無權佔有，並發現當地原有護岸低，如溪水暴漲倒灌，易生土石流失及毒蛇侵入等安全顧慮，且為了為維護民宿整體景觀一致，基於竊佔犯意，在護岸旁道路私設電動鐵捲柵門，禁止他人隨意入內，竊佔面積達448平方公尺。又私自雇工加高護岸、並植樹種草、造景、挖掘滯洪池等。

但告訴人是上述土地之原始使用人，100年辦理承租，該土地於100年9月14日始編號登記為國有，由國有財產署管理，該署自103年9月1日起放租予告訴人耕作，每年租金540元，告訴人取得承租權後，向蕭廣政協調共同開發、互為買賣或要求賠償等協調未果，於104年12月提起竊佔告訴。

蕭廣政辯稱他是基於公益非私益，而無竊佔之犯意。台中高分院認為蕭已明知土地上有種植作物，仍設置柵門，使告訴人無法進入，竊佔犯行明確。

不過法官審酌蕭廣政法官任內，風評尚佳，退休後經營民宿，而其竊佔後加高護岸、並植樹種草、造景、挖掘滯洪池等，相較於告訴人拿來種植香蕉、薑、芋頭、青菜等，更有利於國土保安、水土涵養及自然保育。一審判決竊佔面積認定有誤，量刑顯有失衡，判決撤銷改判有期徒刑4月，得易科罰金。