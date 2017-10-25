鑰匙引爆慘劇 台大潑酸案內幕曝光！

台大校園驚傳潑酸後自刎的駭人案件，發生爭執潑酸的第一現場，女生第一研究生宿舍前還留有焦黑的衣物碎片，現場拉起封鎖線等待鑑識。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-25 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕台大潑酸案震驚社會，受傷的謝姓學生目前仍在治療當中，警方事後調查發現，謝生與潑酸的張男已交往近2年，雖然謝生住宿舍、張男住家裡，兩人在外仍租下一間小套房，常去那裡密會談心，但沒想到索討鑰匙成為衝突引爆點。

《鏡週刊》報導，上個月14日謝生與張男起了口角，張男掐住謝生脖子，謝生報案後，警方趕到，也通報北市家暴中心，家暴中心評估張男的攻擊行為已屬高危險指數7，列為高危險個案，當天警方通知雙方父母，也問謝生是否要申請保護令，但他擔心觸怒張男，就沒提出要求。

員警透露，掐脖子事件後，謝生與張男仍有聯繫，雙方還是有見面，22日晚上，兩人去吃熱炒，雙方又起了爭執，謝生向張男提分手，但張男以自殺作為威脅離去，謝生立刻報案。警方以手機定位找張男的行蹤，發現他在外閒晃後就回家，他們也到張男家訪查，當天看到張男坐在客廳，父母也在，但每人臉上都相當嚴肅，張家父母看到警察後，說了沒事，就要求警察離開。

謝生住宿舍、張男住家裡，兩人在外仍租下一間小套房，常去那密會談心，這間套房就在張男家不遠處。潑酸案當天，有目擊者稱，張男一看到謝生旁邊有其他男同學陪同，情緒一時失控，大聲咆哮：「你把鑰匙還我！」之後就開始在宿舍爭吵，後來就發生潑酸事件。

張男父母知道兒子的感情問題，在北檢訊問時，家屬也證實，張男最近因謝生想分手，受到相當大的壓力也多次自殘，也曾求助專業門診。不過最後仍發生憾事。