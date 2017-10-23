網路亂罵蕭敬騰 Yuki判賠、登報道歉確定

2017-10-23 12:47

〔記者項程鎮／台北報導〕日籍富家女Yuki（蔭山友紀）被控在網路PO文詆毀歌手蕭敬騰「夾在兩大女人中間」、「敗類」、「騙財騙色」等文字，還指蕭的經紀人Summer（林有慧）為「惡毒巫婆」等言論，最高法院維持高等法院見解，認為Yuki言論已貶損對方社會評價，判決Yuki須賠償蕭50萬元、林30萬元，並登報道歉，全案確定。

蕭敬騰、Summer提告指出，Yuki於2014年2月，Yuki在微博張貼自己與蕭的合照，並在蕭的臉書加上娃娃貼圖，留言「這洋娃娃很厲害的會騙財騙色」，另貼上蕭在Summer陪同下，接受記者採訪的照片，留言「夾著兩大女人中間，真的男子漢呢，唉，台灣敗類」，3月又張貼Summer照片，留言「你好好的潔白人生，為什麼毀於這賤人手上」，前一年的10月另PO上Summer照片，留言「這心底惡毒的巫婆」。

蕭敬騰、Summer兩人認為已損害其名譽，提告並要求賠償蕭6000萬元、Summer3000萬元；Yuki辯稱自已生病了，不清楚是否曾發表這些文字，還說因2013年7月送煲湯給蕭，被蕭、Summer扭曲，還被冠上「瘋狂粉絲」名號，她才會加以澄清，對可受公評之事抒發己見。

高院認為，Yuki已接受專業醫師治療控制，因此未因病情喪失自由意識、也沒達到無法控制或不清楚自己作為程度，相關言論已使對方難堪、影響社會地位及貶損社會評價，因此判決Yuki須賠償和登報道歉，上訴後被最高法院駁回。