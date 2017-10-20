二審檢察長江惠民展魄力 直接命令地檢起訴

2017-10-20 01:37

［記者楊政郡／台中報導］二審檢察長直接命令一審起訴，這是多年來的法定職權，但長久以來就是「寶刀不出鞘」！在今年司法改革會議中決議，二次再議不得發回，二審應自為偵察。其實江惠民檢察長任二審檢察長以來就偶有命令起訴案例，今年至今已有10餘件命令起訴案件，只是保母案件較受矚目而已，且要求檢察官「自為偵察」以來，已造成該署唯一偵察庭不夠用，大家要排隊的罕見情形，這就是二審檢察長做事有魄力的寫照。

針對陳姓母女保母讓5個月大男嬰全身多處骨折，出現重大難治傷害，台中高分檢少見的直接命令一審起訴，江惠民說這是早就有的制度，此案要歸功於吳翠芳主任、李慶義主任，還有最辛苦的林繡惠檢察官，他不過是一句話支持自己的檢察官而已，林檢察官是開了多次庭，且掌握了陳姓保母疏失的罪證，雖然司法改革會議是決議明年才開始施行，二次再議不得發回，但該署早就這麼做了。

此案105年4月中檢首次不起訴，被害家屬提出再議，同年6月台中高分檢發回續查。106年4月台中地檢署二度不起訴，被害家屬同樣不服又提再議，林繡惠陳報檢察長江惠民，自行開庭傳喚多人到案後，報請檢察長江惠民直接命令起訴，這屬江惠民職權，雖屬少見，但偶而還是有。

高分檢起訴理由指出，兩位陳姓母女保母，24小時受託照顧小孩，即使本身並未施暴，卻疏於看顧，讓他人有機會施暴，這就是符合過失犯，應注意未注意與林童傷害間有因果關係，4、5個月嬰兒連翻身都不會，這種傷勢必定是外力造成，身為保母理應24小時不離開視線，及可聽聞之聲音範圍內，怎會讓他人有機會下手施暴，到案後還說不出誰施暴？這不是疏忽什麼才是疏忽。

二審檢察長命令起訴是僅對陳姓母女保母的責任，至於陳女的配偶王男，是如何施暴？應由地檢另行偵辦，不在命令起訴範圍。