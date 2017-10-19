10/19 今彩539頭獎開出1注！威力彩頭獎摃龜

2017-10-19 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月19日）開獎的第106000084期威力彩，頭獎摃龜；第106000250期今彩539，頭獎開出1注，每注可得800萬元，由台南市安平區慶平路398號1樓的「金德富商行」開出。

第106000084期威力彩中獎號碼為：「第一區：06、08、10、11、12、21。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共89注獲得，每注可得2萬元；伍獎共384注獲得，每注可得4000元；陸獎共2698注獲得，每注可得800元；柒獎共4368注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬674注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9734注中獎，每注可得100元；普獎共4萬775注中獎，每注可得100元。

第106000084期38樂合彩中獎號碼為「06、08、10、11、12、21」，五合開出1注，每注可得115萬元；四合共21注獲得，每注可得6萬7500元；三合共205注獲得，每注可得5750元；二合共2838注獲得，每注可得750元。

第106000250期今彩539中獎號碼為「16、20、28、33、34」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共166注獲得，每注可得2萬元；參獎共6283注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7761注獲得，每注可獲得50元。

第106000250期39樂合彩中獎號碼為「16、20、28、33、34」，四合共32注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8058注中獎，每注可得1125元。

第106000250期3星彩中獎號碼為「700」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000250期4星彩中獎號碼為「7207」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」