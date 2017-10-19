前台水董座收賄500萬判8年 徐享崑要坐牢

2017-10-19 15:44

〔記者項程鎮／台北報導〕前台灣自來水公司董事長徐享崑，被控任職期間收受金棠公司500萬元賄款，放水讓該公司承攬的淨水場工程過關，歷審皆判徐有罪，最高法院下午依徐違反貪污治罪條例的收賄罪，重判8年徒刑確定，徐要入獄坐牢。

金棠公司91年4月間以9億6957萬元得標台水公司「拷潭及翁公園淨水場」工程，但試運轉不合格，雙方協調至同年11月25日，台水同意給予改善機會，但要求93年底工程須完工，不過第二次進行試運轉仍不合格。

台水公司兩度寄發存證信函要求解約，金棠公司訴請行政院公共工程委員會調解破局，金棠公司負責人葉信村得知徐享崑即將上任台水公司董事長，就與徐談妥此事如能幫忙，會準備500萬元。

94年9月徐享崑順利當上董事長，同年12月間葉提領500萬現鈔，以兩只禮盒盛裝，在台中金典酒店宴席上親手交給徐，徐遂指示屬下「有條件再給予金棠公司協調機會」，雙方於公共工程委員會協調時，台水讓步，給予金棠再一年時間改善工程，後來終於驗收過關。

庭訊時，徐否認收賄，表示他是台水董事長、不是公務員，雖曾批准續行調解淨水場工程驗收案，但沒拿錢，不過最高法院認為，徐是國營事業機構負責人，工作內容屬於公共事務，屬於刑法上規定的公務員，對於工程案是否解約或續行調解，具有最終決定權，且根據祕密證人和廠商葉信村等人證詞，徐確實收賄，因此判徐8徒刑確定。