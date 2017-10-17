網遊交易請小心！ 「三角詐騙」買賣方都受害

2017-10-17 18:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕詐騙猖獗，警方雖積極破解行騙技巧，但歹徒也頻出新招，新的「三角詐騙」，讓警方大開眼界！

一名暱稱「天兵」的網路遊戲玩家不想砸錢買遊戲幣，竟一人分飾兩角扮演「假賣家」和「假買家」，先向不知情的陳姓玩家假藉要高價收購遊戲幣，再向另名王姓玩家兜售虛寶，一來一往成功騙過2人，王男上鉤後匯款到陳男的帳戶，天兵則坐收漁翁之利；匯款又拿不到裝備的王男發現遭詐，氣憤報警，而帳戶持有者陳男反成為代罪羔羊，吃上詐騙官司。

32歲王姓男網友7月底向警方報案，指他在網遊的遊戲論壇買賣區發布一則收購虛擬寶物的訊息，並在訊息中留下聯絡方式。一名暱稱「天兵」的網友向他聯繫，先用遠低於市價的新台幣2000元兜售一款虛寶，等他匯款後，天兵又陸續兜售多款虛寶，他依指示將新台幣5000元匯入對方帳戶，並在遊戲中等天兵交易寶物，但對方竟搞消失，相應不理，他驚覺受騙報警。

警方依據王男提供的帳戶，先將帳戶標記為人頭帳戶，再循線聯繫陳男到案，陳男接獲警方通知一頭霧水，在母親陪同下到警分局做筆錄。

「我也是被害人阿！」陳男發現自己被警方列為詐欺嫌疑人，大喊冤枉，指7月中旬天兵曾聯繫他，要以新台幣5000元購買遊戲幣5500萬，他將銀行帳戶提供給天兵，5天後就接獲對方匯款通知，隨後就將遊戲幣轉交給天兵，豈料竟成詐欺被告。

警方調查，除了陳、王2人，還有其他網友也遭天兵以新興詐術「三角詐騙」詐騙，甚至互相交換受騙心得。警方指出，陳男毫無前科，他失口否認行騙，不斷向警方哭訴自己也是被害者，但全案訊後仍依詐欺罪嫌將陳男送辦，請檢方裁處，並擴大追查天兵的真實身分。