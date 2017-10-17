高雄官警涉向電玩業收「黑錢」 2人收押、11人交保候傳

2017-10-17 18:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署「黑金組」主任檢察官高峯祈、檢察官董秀菁偵辦警界涉嫌向賭博電玩業者收賄案，涉案林姓巡官與退休的左營警分局陳姓副分局長（現任警友會幹事）遭檢方聲請羈押禁見獲准，其餘11人交保候傳。

高雄地檢署昨（16）日上午，由檢察官董秀菁、林志祐、陳永盛、謝長夏、朱華君、謝昀哲與劉嘉凱等7人親自帶隊指揮檢事官、高雄市調查處調查官、廉政署南調組廉政官及高雄市警局督察室等單位，前往涉案警員之辦公室及住居所等23處搜索，並傳喚犯罪嫌疑人14人。

檢方指出，黃姓警員、林姓警員4人、魏姓警員、王姓警員、齊姓警員等人於任職高雄市政府警察局「維新小組」、行政科「專勤組」或仁武分局行政組期間，明知李瑞祥、謝政家等電玩業者在高雄市經營20餘間賭博性電玩店，疑似自101年起，分別按月收受電玩業者李男等人透過「白手套」，再透過已離職的劉姓警員（未到案）與黃姓警員、陳姓警友會幹事（退休前為左營分局副分局長）、涂姓警務員等第二層「白手套」轉交之賄款，而不予取締或不排入臨檢查緝等違背職務之行為。

另楊姓、賀姓被告2人疑似自101年起，為「白手套」即已離職之劉姓警員，藏匿不法之犯罪所得，涉有違反貪污治罪條例、洗錢防制法等罪嫌。

經檢察官董秀菁、林志祐、魏豪勇、陳永盛、謝長夏、朱華君、范家振、謝昀哲與劉嘉凱等9人漏夜訊問後，認魏姓警員、林姓巡官2人與陳姓警友會幹事涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，於今（17）日凌晨4時，向法院聲請羈押禁見。

經檢察官董秀菁於下午3時許，親自到庭論告，林姓巡官與陳姓警友會幹事業經法院裁定羈押禁見獲准，魏姓警員法院審理後，認無羈押之必要，裁定25萬元交保。至於林姓（3人）、齊姓、王姓、涂姓、黃姓（2人）、楊姓、賀姓等被告10人，檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，但暫無羈押必要，分別諭令以5萬元至30萬元不等交保。