4慣竊偷遍雙北 公共藝術大師林昭慶也遭殃

2017-10-17 18:16

［記者黃捷／台北報導］陳建銘、許慶安、李信輝、許東晟4名慣竊橫行雙北市，多間住宅遭他們闖空門，不僅新北市某警官淪為被害人之一，連公共藝術大師林昭慶珍藏的12生肖獸首及古董花瓶也遭竊，至今仍未尋回，林今受訪無奈表示，損失價值無法估計，畢竟是身外之物，也只能這樣了。

今年53歲的林昭慶，長期從事雕塑創作，並在台南興建個人美術館，他上月受訪表示，50歲那年從北京搭機回台灣的途中，從高空俯瞰高聳綿延的碧綠山脈，以及時隱時現的山間小城，驚覺這才是「育養我的山城」，因此近3年來全心投入「造山」，以陶、不銹鋼、銅、木、鑄鐵5種材質來塑造他的心靈山城。

檢警調查，李男去年10月偷走一輛白色轎車及數面車牌，變造車牌後在新北市淡水區民宅行竊，發現隔壁屋子裡放著許多藝術品，同月18日清晨6時許，竟撂來許、陳等人開著贓車前往偷竊，而該屋子正是林昭慶擺放創作及收藏品的倉庫。

4人徒手搬走鼠、虎、馬、雞、狗、豬等6個十二生肖獸首和13只花瓶，本來還想繼續搬，但因驚動附近住戶，他們只好趕緊逃逸，直到今年3月才落網，但警方只在4人住處頂樓尋回雞、狗、豬3個獸首，其餘已不知去向，4人也推都互推責任，不願交待銷贓管道。

士林地院認為4人前科累累，不知悔改，但念其坦承犯行，考量各自生活狀況後，依竊盜、偽造文書等罪判李信輝10月徒刑，可易科罰金30萬，再依結夥竊盜罪另判李信輝、陳建銘、許慶安各1年徒刑，許東晟1年4月徒刑。

據了解，在偷竊林昭慶之前，許東晟、李信輝、許慶安3人就已結夥偷遍雙北地區，連新北市某警官家也被偷，損失珍藏30年的10多瓶好酒，連監視器主機、音樂盒、聚寶盆等都不放過，但他們去年7月被逮時，對於從哪偷、如何銷贓等關鍵問題，都一概辯稱「不知道」、「忘記了」。