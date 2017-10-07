台裔美籍青年失蹤5天 苗警、救協尋獲

2017-10-07 12:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕34歲鄭姓台裔美籍青年，他於上個月底隨母親返台，回苗栗縣苗栗市外婆家過中秋節；鄭姓青年於2日下午外出後失聯，因鄭男有發展遲緩、個性內向，也不會說中文，且身無分文，家屬報警並透過地方臉書社團張貼尋人。警方調閱監視器追蹤鄭男行蹤，發現最後出沒地點為聯合大學二坪校區學生第二機車停車場，今天協調苗栗縣救難協會，前往周邊坡林搜索，成功將失蹤5天的鄭男尋獲，生命跡象正常，因多日未進食飲水，有脫水情形，後續送醫救治。

鄭男的外婆家，位在聯合大學二坪校區下方恭敬里，鄭母於2日晚間8點多，到轄區苗栗警分局南苗派出所，向警方表示鄭男於2日下午3點多出門後，至今沒有返家；因鄭男發展遲緩、個性內向，在美國出生，不會說中文，加上身無分文，請求警方協助。

因鄭男為美籍人士，南苗派出所轉介移民署苗栗縣專勤隊受理，但派出所員警仍根據鄭母提供的資訊，調閱聯大周邊的相關路口監視器，追蹤鄭男下落。鄭母也在縣內地方臉書社團，張貼兒子的尋人告示。

經派出所員警過濾，掌握鄭男於2日下午3點46分32秒徒步走在聯合大學二坪校區往學生第二機車停車場通道上，接著下午3點48分，於學生第二機車停車場監視器，發現鄭男往停車場後方無欄杆邊坡下行，後續監看影像至下午6點均未發現鄭男原路折返，研判鄭男可能不慎滑落停車場旁坡林。

派出所協調苗栗縣救難協會，今天上午派遣救難隊員15名及警分局三組長王木風、南苗所副所長吳欣達、警員蔡先德，自聯大學生第二機車停車場邊坡，往山下實施地毯式搜索，發現鄭男躺在林間山凹，生命跡象正常，因多日未進食飲水，有脫水情形，後續送醫救治。

鄭父得知兒子平安獲救，第一時間透過臉書在社團留言，「感謝眾鄉親們的支持協助，救難協會的辛勞，民意代表們的支持，警方的鼎力相助，美國在台協會的協助：大恩大德，銘記在心。」