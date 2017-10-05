2歲女童遭丟包 中國籍母控台商父避不見面

2017-10-05 16:35

〔記者許國楨／台中報導〕跨海認親卻被丟包！李姓中國籍女子因2歲女兒的台商父親失聯，一氣之下竟在上午推著娃娃車、帶著女兒，到7期重劃區一棟商辦大樓後，將女兒遺留現場離開，警方獲報帶回女童，並進一步追查計程車去向後找到李女，是否觸法將進一步認定。

台中市第六分局市政所上午接獲民眾報案，7期重劃區一棟商辦大樓有糾紛，警員江孟修、李旺青到場了解，驚見1名2歲女童獨自坐在娃娃車上，因受驚嚇嚎啕大哭，卻未見家長在旁照護，隨即抱起女童帶回所內安撫。

警方當時發現的唯一線索，只有娃娃車上綁著一張行李托運條，顯見剛入境來台灣，員警餵女童吃鳳梨酥，女童一邊咬一邊配開水，且唸得出自己的名字叫「果果」、2歲，警方查訪大樓管理員得知，稍早一名挺著大肚子的女子推車前來大樓，將娃娃車留在櫃台後，即轉身步出門外搭計程車離去，員警迅速調閱監視器，發現女子上了計程車往高鐵方向，馬上查車牌聯絡司機找到人。

李女表示，3年前於中國昆山認識在一家公司擔任總經理的57歲李姓台商，李男對她很好還幫她買房子，當時不知道李男已婚，直到隔年女兒出生後，才知李男已有妻子但無子女，但她也不以為意，未料李男今年7月返國台後，就對她們母女不聞問，連生活費也不提供。

已有6個月身孕的李女說，目前又懷了李男的孩子，為了當面和李男說清楚，昨天才會挺著孕肚、帶著女兒及女兒DNA鑑定報告，從上海搭機來台，上午到李男位於市政路一棟商業大樓的辦公室，要求他出面解決遭拒，母女還被請到一樓，她強調自己無意遺棄女兒又無力照顧，只好將DNA報告及女兒請大樓人員「轉交」給李男，自己搭計程車到高鐵站準備返回中國；至於是否觸遺棄罪將由警方進一步認定。