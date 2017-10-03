中國大媽墾丁大街脫褲拉屎 住戶怒譙：十一「黃金」週？

2017-10-03 23:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕部分中國遊客經常在世界各地有脫序現象，引發不少爭議，「十一假期」重回台灣的中國遊客，帶來墾丁地區近月來少見的熱鬧，卻又出現離譜行為，一名墾丁大街住戶投訴，1日晚間，發現住家門口出現一沱人類排泄物，調閱監視器畫面，竟發現是名中國大媽，大剌剌在門口脫褲子拉屎，他氣得大罵：「真是中國十一『黃金』週嗎？」

前幾天才有中國大媽在噴水池當眾脫褲上廁所的新聞傳出，沒想到，十一長假在台灣墾丁街頭也真實上演，在受害住戶的門口監視器畫面中，只見這名中國大媽神色從容地走到墾丁街旁的住戶門口，大概看了四下無人，就唰地瞬間拉下長褲及內褲，約莫30秒就「解放」完畢！

離譜的是，中國大媽似乎有備而來，不但隨手攜帶衛生紙，甚至還帶著新內褲，「解放」後將舊內褲及衛生紙丟在地上，拉上褲子從容離開。受害住戶阿海說，下班時本以為是有人帶寵物來便溺，調閱監視器卻發現竟是「人類所為」，而且中國大媽在墾丁還很熱鬧的晚上10點左右在他家門口大便，實在離譜又大膽。

當地旅宿業者說，今年較長的中國十一假期帶來不少商機，是暑假結束後墾丁最熱鬧的時間，雖然沒有3、4年前好，業績仍比去年成長約1成，來的自由行中國客素質也不錯，騎電動車較知道靠路邊及看燈號，沒想到仍有離譜的脫序便溺行徑。

屏東縣環保局說，依「廢棄物清理法」規定，在公共場所隨地便溺可罰新台幣1200元到6000元，此外，公共場合脫褲便溺，警方也可依「社維法」開罰，但本案屬外籍人士，非現行犯舉證困難，加上沒有可供佐證的車牌或住宿地點，成功裁罰機率不高，只能期盼遊客堅守道德底線，共同維護景點衛生清潔。