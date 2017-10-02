合法酒廠竟以香精調製私劣酒 流入知名連鎖商場

平和光酒廠堆置私劣酒的倉庫。（記者歐素美翻攝）

2017-10-02 19:29

〔記者歐素美／台中報導〕內政部警政署保安警察第三總隊跟監1年多，查獲台中市豐原區「平和光酒品股份有限公司」為牟取暴利，竟以酒精、糖精、香精及水調和生產製造「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」、「果寶蔓越莓紅酒」等3種私劣酒，假冒釀造酒，經檢調等追查3種酒品皆在知名連鎖商場販售，由於業者使用的香精等是否危害人體，仍有待檢驗，呼籲民眾千萬不要購買。

保三總隊去年8月在台中市太平區查獲彰化的岱山酒廠，以調和式製造威士忌、葡萄、米酒及高粱等私劣酒，經向上追查發現其葡萄酒酒精原料來自「平和光酒品股份有限公司」。

保三總隊經跟監1年多，今年9月28日會同財政部國庫署、中區國稅局豐原分局及台中市、基隆市、彰化縣、南投縣等財政單位，到平和光位於豐原區的酒廠及神岡區大富路店面、中山路倉庫等處，查扣約60噸私劣酒，包括劣酒507800公升及成品酒7843公升，還有不明酒精、香料、著色劑、酒品調製配方記事本、酒品標籤及320萬元台幣、2萬多元人民幣及美元等現鈔約共400萬元台幣，並逮捕林姓主嫌（49歲）、其太太詹女（48歲）及員工等共10人，依詐欺、標示不實之農工商罪及菸酒管理法移送，目前主嫌夫婦已遭羈押 。

保三總隊表示，林嫌家裡原是合法酒廠，但釀造酒製程至少需3星期，利用香精等調和只要1個晚上，而且成本不到30元，每瓶酒卻可以120~180元的價格販售，林嫌接掌家族企業後不思正途，竟以合法廠商違法製造私劣酒，以牟取暴利，不僅製作場所十分髒亂，擔心檢調等追查，製造完成的私劣酒並運送到神岡等倉庫藏放。

由於平和光產製的私劣酒「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」及「果寶蔓越莓紅酒」3種酒品已流入市面販售，專案小組除通知國庫署進行下架等後續處理，並依據查扣的出貨單及林嫌供述積極追查中。

由於中秋節近了，酒的需求量大，保三總隊呼籲民眾，在購買酒品時，應詳細檢視其成份及製造商，避免購買來路不明及價格低廉的黑心酒品，以免食用後對人體健康造成危害。

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