膽超大！壯年男客猝死網咖 隔鄰國中生淡定續玩

警方在丁男陳屍（左側蓋布位置）的網咖座位旁蒐證，一旁的國中男網友淡定繼續玩網路遊戲。（記者王俊忠攝）

2017-10-01 14:14

〔記者王俊忠／台南報導〕南市南區大同路二段上一家網咖店，今天上午驚傳一件男客疑猝死在座位上的命案，丁姓中年男子在上午10點多被發現躺在座位上已無生命跡象。警方初步調查，丁男疑在睡夢中猝死；其胞兄說弟弟有肝硬化病症。令警方訝異的是，與丁男座位相鄰的一對國中男生網友面對隔壁男猝死、竟臉色無懼的說：「不會怕啊！」。

今上午10點多，網咖店的女店員因店內客人頗多，要清場未再消費、仍在座位上睡覺的網友，在店內後方位置察覺一名躺在椅子上、右腳還抬到桌上的男客人嘴邊吐有白沫，呼叫他時一直叫不醒，緊急報案。

警、消人員到場發現這名丁姓男客（46歲）已無生命跡象，警方鑑識人員隨即到場蒐證。

警方調閱監視器與訪查店員，發現這名常到該店消費的丁男是在昨天下午6點多騎機車到網咖，進入店內坐在靠後方的座位打電玩遊戲，一直玩到昨晚12點結束消費，但丁男未離開店，就坐在位子上睡覺，一直睡到天亮。

警方訪查丁男座位附近的網友，一位網友說，早上有看到丁男在睡、還睡到打呼；另位網友說，今上午9點半許有看到丁男躺在座位上、口吐白沫。

只以走道與丁男座位相鄰的一對國中男生網友，對警方在身邊蒐證，他們仍戴著耳機、手握滑鼠持續盯看螢幕玩遊戲，兩國中生毫無懼色的說：「隔壁好像是爆肝，不知道什麼狀況！」記者告知那男的已過世時，兩國中生仍說不會怕啊！

警方說，即使身旁有網友猝死，現在待在網咖玩遊戲的網友或年輕人似乎都沒什麼感覺，「遊戲照玩」。警方將報請檢察官相驗丁男遺體、查明死因。

警方在丁男猝死的網咖內訪查蒐證，店內其他網友大多沒什麼感覺、繼續玩遊戲。（記者王俊忠攝）