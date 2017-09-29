桃捷綠線IV&V檢舉函曝光 直指開標黑箱作業

2017-09-29 20:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市綠線捷運IV&V（指獨立第三方單位驗證及確認）工程完成招標程序，由香港商里卡多公司得標。由於日前市長鄭文燦施政報告時，多名議員質疑開標公正性，本報透過管道取得檢舉函，內容直指交通局顧問楊漢聲3次進出會場，指導廠商資格審查，但楊漢聲不在開標資格審查小組名單之列，為何能進出開標現場？

交通局：顧問進出開標會場合乎規定

交通局捷運工程處主任秘書林義昌說，楊漢聲的確是交通局顧問，也是綠線捷運IV&V工作小組成員，按照規定是可以進出會場，況且，他進出會場只是提供意見，並未將文件帶出，也沒有帶入文件，完全合乎規定。由於檢舉函檢舉至廉政署，未來司法單位偵辦此案，會提供監視錄影內容以釐清事實。

市長：得標里卡多公司是英商非中資

而得標的里卡多公司是香港商，身兼民進黨桃園市黨部主委的市議員呂林小鳳里擔心里卡多公司具有中資色彩；對此，市長鄭文燦強調，里卡多公司是英國廠商，亞洲的業務由香港分公司負責，並非中資，里卡多是很有經驗的IV&V廠商。

綠線捷運IV&V金額為6億1786萬餘元，資格標於8月23日開標，檢舉函是向廉政署提出檢舉，提出多項疑點，包含非開標小組審查人員為何可進出會場？政風人員是否失職？以及開標小組集體闢室協商，是否有黑箱作業？