富邦併北銀案 呂秀蓮首度以告發人身分赴北檢出庭

富邦併北銀案北檢重啟調查，前副總統呂秀蓮今天下午首度以告發人身分赴北檢出庭。（記者叢昌瑾攝）

2017-09-28 14:42

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署重啟調查馬市府被控賤賣台北銀行、圖利富邦金控案，今年4月已首度傳喚告發人之一的台北銀行前副理黃玉炎，今天下午2點50分，首度以告發人身分，傳喚曾在今年6月開記者會，直指北富銀案有10大爭點的前副總統呂秀蓮。

今年6月，呂秀蓮偕台北市議員王孝維、王閔生、劉耀仁、張茂楠以及律師王可富召開記者會，直指北富銀合併案有10大爭點，包括北市府當時法定代理人為馬英九，而非李述德，但無法定代理權的李述德卻代表北市府與富邦金簽約，應屬無效契約等疑點。

北檢曾在91年間分他字案偵辦，後來改由特偵組前身的高檢署查黑中心接手調查，最後卻查無不法簽結，之後特偵組又將李述德等5人發交北檢續查，此案已於98年間不起訴；監察院97年間的報告，也指出北富銀案未有賤賣等情事。

北銀前副理黃玉炎去年10月也指控，馬英九涉賤賣台北銀行、圖利富邦金逾300億元，質疑馬英九與李述德涉違反貪污治罪條例之圖利罪，並向北檢告發，全案已重啟調查。

針對呂秀蓮等人的指控，富邦金控今年6月發聲明回應，強調富邦金併北銀案過程公開透明，並無不法，呂秀蓮記者會上的質疑均非事實；此案歷年來經監察院、最高檢、北檢多次調查後，均認定無違法之虞，但多年來卻因政治因素屢受攻訐，詆毀富邦商譽，富邦金深感痛心與遺憾。

富邦金先前指出，北銀2002年採公開招標，富邦金以最高出價及最有利條件得標，過程公開透明；換股價格溢價約37％，上市公司市值應已充分反映公司實際價值，台北銀行的所有資產價值應已充分反映在當時的股價中，所謂「資產未重估，賤賣北銀」等說法完全為謬誤之說。

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