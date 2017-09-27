暫時回不來了！ 再興中學老師欠稅4百萬遭管收

2017-09-27 15:26

〔記者溫于德／台北報導〕再興中學數學科老師蔡偉邦，遭執行署認定有4個年度期間漏報綜合所得稅達4百餘萬元，被追繳期間非但未繳納，還攜全家出國旅遊，而其妻在無工作情況下又可買賣房屋，因而聲請管收。台北地院民事庭法官認定，蔡明有可繳納之財力卻不理會，昨裁准聲請。蔡當晚被送往台北看守所發監執行。

依據行政執行署聲請狀可知，蔡於95、96、97與99年度均未如實申報綜合所得稅，而其年收入均在100萬以上，甚至達400萬元之多，戶頭交易更有千萬水準，顯然已有履行繳稅義務的可能卻不履行。他也被認定未繳納期間，甚至帶全家出國旅遊，屬非必要娛樂一環。

至於蔡妻方面，則被認定在無工作情況下，若不是蔡給錢，投資房地產之資金從何而來？且就執行署掌握，蔡妻曾說「想賭一把，看是否被管收？（指蔡男）」。

昨出庭的執行官則說，若蔡擔心執行期間無人照顧盲母，可由已聘請的外籍看護工負責、4歲稚兒則由其妻照料，力主發監。

但坐於被告席的蔡解釋，出國均是採廉價航空方式旅行，即便年初帶全家國外旅遊，也是採克難方式進行，交通選擇搭乘「廉價航空」、住宿則是「全家擠一間、我睡地上」方式進行，且旅行目的是為讓小孩放鬆。他自承，教職月薪6萬餘元，加上補習班兼課每月2萬餘元收入，均交由妻子分配，但對如何運用並不知情，不過若遭突襲式管收，實在無法接受；至於妻子為何能買屋又換屋，他推稱不知情。

蔡也搬出學生牌欲博取法官同情，不樂見遭管收後影響學生受教權；他庭末則以台灣首富郭台銘為例提到，若郭因欠債而生意倒閉，又有欠稅情況，難道執行署能依其過往財力追稅，要求每月繳納500萬元？力阻被裁准。同時出庭的盲母也為其答腔。

法官認同執行署主張，庭末裁准蔡管收，可抗告。