李凈瑜盼探監李明哲 怒批中國轉移焦點

李明哲的太太李凈瑜舉行記者會，要求前往中國探監。（記者方賓照攝）

2017-09-27 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲在中國遭到逮捕，其妻李凈瑜今天於立法院召開記者會，哽咽表示：「請給我探視李明哲的權利，直到他自由返台那天。」她強調即使害怕進入中國，但還是要去。另外，對於中國媒體爆出她勾司改會律師蕭逸民的手，李凈瑜也痛批，中國不應再企圖轉移世人焦點。

李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，日前在岳陽中級人民法院當庭認罪，雖然蔡英文政府已承諾會盡一切力量讓他返國，但李凈瑜指出她申請每週探監，至今海基會、陸委會仍沒有給予回覆。而中國官派律師也沒有再聯繫，她悲痛地說：「我的書信、送去的書，迄今沒有送到李明哲手上。」

李凈瑜返台後，中國網路上流傳她與蕭逸民的挽手照片與影片，她今天對此強調，她沒有、也不會被打倒，「丟兩張照片、一段影片，就想讓我崩潰、以為我會閉嘴嗎？我不會。」她強調，極權恐怖統治最大特徵之一，就是呈現扭曲的事實給人民，而非真相。

李凈瑜指出，中國逮補一個外國人177天，不按照法律程序，不遵守人權公約、不正式通知家屬，不給探監，也不理會文明社會請求，「等到中國說清楚這些，我自然也會說明拉住蕭逸民的手，是在多少特務跟監、監視、包圍的情況。」。

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