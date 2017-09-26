母、姊因8千元遭殺房客砍死 家屬：不共戴天之仇如何原諒

2017-09-26 18:14

〔記者楊國文／台北報導〕在桃園租屋賣小籠包的男子林千任，去年為了8000元押金抵扣租金一事與房東家人發生爭執，竟持水果刀殺死古姓房東的媽媽和姊姊，躲到新竹山區自殺不成被逮，一審以他具悔意，有教化可能，輕判無期徒刑免死，高等法院今天傳被害家屬了解有無接受「修復式司法」的可能性，家屬當庭嗆林男冷血，「這是不共戴天之仇，如何原諒！」要求依正常審判程序審理。

高院法官錢建榮庭訊一開始即說明，林男犯下殺害兩人命案，罪孽深重，有兩名家人遇害的古家，應有難以化解的傷痛，但高檢署檢察官提出一份「修復式司法」計劃書，希望在法律審判外，還有多一個「修復式司法」的管道，透過政府和專業修復師從中訪談，讓林男、古家有更多溝通機會，希望協助古家能走出傷痛，不過是否進行「修復式司法」完全取決於自由意願，並非義務。

古家長子當庭哽咽述說，「我最親愛的媽媽、大姊，毫無理由被林千任殘殺，我這輩子都難以彌補」，晚上閉上眼睛就想到林男怎樣去割、怎樣去殺媽媽和大姊，古有明訓殺人償命，「這是不共戴天之仇」，古男堅定地說，「叫我原諒他（林男），根本不可能」。

古家長子也說，案發至今已一年多，想到媽媽、大姊遇害慘狀，即心如刀割，至今案發已一年多，仍不忍心回去看，一直將房子封鎖至今。庭畢，古家長媳、古家人都說，不可能原諒林男，將要求高院繼續審判，不接受「修復式司法」。

判決指出，現年50歲的林千任，2013年7月以每月8000元租下中壢中華路古家一樓店面，林男和古家簽約，並付押金1萬6000元，言明租金給仍住二樓的房東母親（84歲）當生活費。

去年1月，古家要求提早解約，林男一度以租約未到期為由不願搬離，直到古姓房東同意以押金抵扣租金，林男才答應不續租，但去年2月案發當天上午10點左右，房東姊姊探視母親時，向林男催收當月的8000元租金，林男告知房東已同意由押金抵扣，但古姊回以「這樣媽媽會拿不到錢。」他自認房租已抵扣，不願再付。

但房東姊姊認為不合理、揚言報警，林男一怒之下推倒古姊，還持水果刀連砍多刀，還因害怕東窗事發，竟連老太太都殺了，母女傷重當場死亡。

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