更三審大幅減刑 中藥商行賄案2前立委改判無罪

2017-09-26 10:58

〔記者楊國文／台北報導〕曾喧騰一時的中藥商公會全聯會爭取調劑權涉嫌行賄立委修法案，原本有8名前後任立委被起訴，高等法院更三審認定邱垂貞涉3度收賄共500萬元，今依貪污治罪條例的「不違背職務收賄罪」，判邱3年10月、褫奪公權3年，並沒收追繳500萬元不法，前立委林光華、馮定國兩人均改判無罪，可說是大幅減刑，目前僅邱被判有罪，仍可上訴；之前，更二審判邱8年半、林7年半、馮3年10月，邱還被追繳沒收1000萬元。

邱垂貞判3年10月

本案為遊說行賄立委修法、多名立委被判刑的首例，因此引起社會高度關注。此案最初的8被告中，除上述3人外，許舒博去年被判無罪定讞，廖福本一審被判8年6月，因他死亡，判公訴不受理，另外趙永清、李俊毅、陳鴻基等3人以無收賄具體事證，最高法院4年前均判無罪定讞。

高院更三審指出，邱垂貞涉於86、87年間各收受200萬、150萬、150萬元賄款，積極參與調劑權修法，有收賄不法的對價關係，另外，邱另收受500萬元款項，因與修法時程相隔較遠，被認定與贊助選舉有關，未認定不法。

前最高檢察署特偵組追查，衛生署反對未經國考即逕行修法賦予中藥商調劑權，中藥商公會全聯會為爭取調劑權，由理事長徐慶松等人，自85年7月起利用舉辦培訓機會，向參訓的中藥商提出「遊說修法」構想，以中藥商公會全聯會名義發起樂捐，以「贊助金」等名義分頭遊說行賄藍綠立委，最後使藥事法第103條修正案三讀過關，讓中藥商免經國考取得調劑權。