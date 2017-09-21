9/21 威力彩、今彩539 頭獎均摃龜

2017-09-21 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月21日）開獎的第106000076期威力彩，頭獎摃龜；第106000226期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000076期威力彩中獎號碼為：「第1區：04、06、11、16、18、23，第2區：04。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共42注獲得，每注可得2萬元；伍獎共200注獲得，每注可得4000元；陸獎共1332注獲得，每注可得800元；柒獎共2403注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2729注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬7367注獲得，每注可得100元；普獎共2萬7496注獲得，每注可得100元。

第106000076期38樂合彩中獎號碼為「04、06、11、16、18、23」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共81注中獎，每注可得5750元；二合共2277注獲得，每注可得750元。

第106000226期今彩539中獎號碼為「04、05、08、10、37」，頭獎摃龜；貳獎共234注獲得，每注可得2萬元；參獎共7237注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3950注獲得，每注可獲得50元。

第106000226期39樂合彩中獎號碼為「04、05、08、10、37」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6234注中獎，每注可得1125元。

第106000226期3星彩中獎號碼為「043」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000226期4星彩中獎號碼為「5647」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見