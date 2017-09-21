鬼月最後一天業務訪客驚見「遺體」 找警重回現場結果…

2017-09-21 16:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕真的有夠毛！基隆一名林姓業務在老大公廟關龕門當日晚間，前往七堵區某處民宅拜訪，敲門後只聽見有人喊了一聲：「來」，進屋後卻沒看到人，眼睛瞄向左邊卻看見一具遺體，立馬奪門而出。警方到場時發現，該屋大門深鎖，多日未開，便請鎖匠開門查看，結果內部擺設居然跟林男敘述一模一樣，就像他真的進屋過，令人毛骨悚然。

「遺體就在大門左側，右邊是沙發，中間放著茶几…」林男驚魂未定的跟警方表示，當時目擊的狀況，還說遺體是捲曲縮在左邊電視機旁。員警為求慎重，通知里長及屋主到場。屋主表示自己在台北定居，房子已經租給一名朋友，但近期朋友都在中國，沒有回家，擔心有賊入侵，拜託員警進屋查看。

員警架梯透過氣窗查看，卻未發現林男所說的「捲曲大體」，要他爬在梯子確認看到遺體的位置，林男一開始拒絕，但為了證實自己說的沒有錯，硬著頭皮爬上去看，真的沒看到剛才看的遺體。

警方大陣仗前往現場，引起附近民眾圍觀，聽完林男的說法，要求員警查個清楚還說：「你們不查清楚，否則我們會睡不好」；警方在屋主同意及里長的見證下，找來鎖匠開門，打開後根本沒有遺體。恐怖的是，屋內的擺設，完全跟林男敘述完全相同；碰巧當天是鬼門關，讓在場所有人員都有毛毛的感覺。

據悉，案發當時林男拿著名片拜訪，聽到聲響後進屋，嚇到後逃出屋外，打給同事告知此事，林男同事再次跟著他回到現場時，只見大門深鎖，地板上還放著林男的名片，才想到說通知警方到場查看，結果卻出現這樣的狀況。