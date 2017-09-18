婦人北橫自拍摔死詐保 桃檢起訴「合謀」同居人、兒子

2017-09-18 11:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕婦人葉治萍因積欠龐大債務無力償還，竟拿自己的生命詐領保險金，想用死清償債務並讓次子後續生活無虞，她找來44歲同居人陳政賢合謀策畫一場「失足墜崖」劇碼，今年4月24日中午選定台七線7.5公里+40處，葉婦先自拍數張風景照後，當著陳男及21歲次子陳俊宏的面，跳下16公尺深的邊坡自殺身亡，陳男並向警方供稱葉婦是因欣賞風景不慎摔落，不過檢警相驗後發現有「鬼」，且葉婦生前曾大量投保高額保險，經追查戳破這場假意外、真詐保的案件，就連葉婦次子、男48歲胞姊也參與其中，桃園地檢署檢察官今偵結依加工自殺、詐欺取財未遂等罪嫌起訴3人，陳政賢目前仍在押。

檢警調查發現，陳男與葉婦原本只是同事，2016年8月9日葉婦丈夫意外溺斃後兩人開始同居，葉婦當時因侵占公司2336萬元公款，領得丈夫1124萬元死亡保險金後，用來清償她與陳男的債務仍有欠款，起訴指出，葉婦為了再清償她與前夫長子所欠下的債務，並讓次子後續生活無虞，與陳男合謀詐領保險金，行動之前陸續向多家保險公司投保高額意外險，其中有2家保險公司認為葉婦投保金額已超過3400萬元、無法說明職業而拒保。

起訴指出，投保後葉婦於今年4月間向次子陳俊宏說明計畫，要他幫忙擔任「證人」角色；4月23日由陳男駕車搭載葉婦、陳俊宏，到選定的大溪區台七線7.5公里處、邊坡沒有樹木的路段準備行動，因當時遊客眾多未果，同日下午再度前往，葉婦因有懸念而作罷，隔天3人一個早上3度前往該路段，因葉婦猶豫不決加上天候不佳未執行，直到中午12點多3人第4度前往，葉婦鼓起勇氣先自拍多張風景照後，當著陳男、次子的面跳下16尺深的邊坡死亡。

起訴指出，陳男報警後向警方供稱「葉婦因暈車、身體不適，下車休息時見風景優美，坐在護欄自拍時不慎滑落邊坡」，葉婦次子也幫忙作偽證，陳男隨後向保險公司提出理賠申請。

檢警原以為只是單純意外，發現葉婦生前曾連續投保高額保險金，隨即將已核發的意外死亡死亡證明書作廢，陳男因此還找來胞姊協助假造葉婦的工作、薪資證明，假造葉婦有工作的事實，轉移檢警焦點、企圖順利領得保險金。

檢察官蔡正傑指揮刑事局、大溪分局偵辦，還原葉婦、陳男及陳俊宏案發前的行蹤，發現3人前曾多次前往事發現場等證據，戳破陳男等人的謊言，全案偵結分別依「刑法」加工自殺、行使業務上登載不實文書、3人以上共同詐欺取財未遂及「商業會計法」偽造會計憑證罪嫌起訴陳男、陳俊宏及陳男胞姊。

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