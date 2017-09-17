120公斤男南橫求救 21救難員接力10小時抬他下山

栗松溫泉沿路多陡坡，警消動員上山救援。（記者王秀亭翻攝）

2017-09-17 12:51

［記者王秀亭／台東報導］來自高雄的許姓男子昨天與朋友相約到南橫栗松溫泉拍照，想不到部分路段陡坡，最陡幾乎垂直，體重破百公斤的許男最後體力用盡，呼吸困難有心悸現象，友人趕進向警消求援，過程中許男一度大喊「請直升機吊掛，我出錢。」最後動員21名人力，將許男又推又拉的方式，花了將近10小時，才送至停車場後就醫。

45歲許姓男子與羅姓、林姓友人聽聞南橫栗松溫泉美景，3人相約要一起去拍照，16日上午10時許抵達栗松溫泉入口，一路是下坡路段，到離溪谷100公尺幾近垂直的陡坡時，須拉繩下陡坡，體重120多公斤的許男已喊好累好喘，遂停留原處休息並等候友人拍完照後要回程。

想不到回程時，許男因體力用盡無法爬陡坡，友人只好一人留在原地陪伴，另一人爬上停車場球員，關山警消下午3時獲報後展開救援，許男一見警消抵達，直說實在走不動，請直升機吊掛，錢我會出，但天色已黑，加上當地為峽谷地形，吊掛危險性高，最後仍由警消人力救援。

救難人員以軟式擔架將許男包住後，以6人一組，前拉後推方式，將他逐漸上拉，由於許男體重破百公斤，關山警分局加派人力，並緊急請海端鄉利稻村長廣播，請6名村民支援，總共動員21人，花了將10小時，才將人拉至停車場。

過程中，因坡度太陡，數百公尺的距離就花了1個多小時，救難人員詢問許男狀況後，坡度平緩路段，許男就改徒步行走，才讓救援任務順利落幕。