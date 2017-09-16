9/16 大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-09-16 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月16日）開獎的第106000074期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000222期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別由新北市新店區安康路二段210號「我來發投注站」及桃園市龜山區大華里復興一路462號1樓「大家來樂透彩券行」開出。

第106000074期大福彩中獎號碼為：「01、06、10、14、32、37、38，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共70注獲得，每注可得4000元；肆獎共1164注獲得，每注可得400元；普獎共9017注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎5注獲得，每注可得10萬元。

第106000222期今彩539中獎號碼為「02、04、21、28、35」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共155注獲得，每注可得2萬元；參獎共5606注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬8569注獲得，每注可獲得50元。

第106000222期39樂合彩中獎號碼為「02、04、21、28、35」，四合共2注獲得，每注可得21萬2500元；三合共138注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4581注中獎，每注可得1125元。

第106000222期3星彩中獎號碼為「054」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000222期4星彩中獎號碼為「6568」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」