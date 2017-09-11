通姦證物衛生紙有兩人DNA...他辯自慰後她拿去插嘴

2017-09-11 17:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子與兒子的運動教練李女上床，妻子當場抓姦在床，逮到2人全身赤裸，還扣到混有2人DNA的衛生紙，然林男卻辯稱是李女幫他打手槍，混到沾有她口水的衛生紙才會如此，然檢方不採信，上週新竹地檢署仍依通姦罪嫌起訴。

林妻指控，小三李女去年7月在先生住處發生關係，她會同警方與徵信社當場抓姦成功，當時二人不僅共處一室，且均全身赤裸躺在床上，在房內還有剛使用過的衛生紙，怒告二人通姦。

而檢警將林妻在床邊撿到使用後的衛生紙，經送鑑驗後確認混有林男、李女的DNA。

林男向檢警否認通姦，辯稱當時確實是要跟李女嘿咻，但還沒有做，妻子就帶警方衝進去了，現場使用過的衛生紙上會有他與李女的DNA，應是他之前自慰後用衛生紙擦拭，另可能是李女上門時有流口水，並且用衛生紙擦拭，衛生紙都放在一起，所以混到。

後來林男的辯護律師又改稱，當天因林男有生理需要，但李女身體不適，林男才自行打手槍直到噴發，並隨手拿取床邊李女曾用來擦拭口水的衛生紙，擦拭其生殖器。

而李女一開始也辯稱當天本來要與林男炒飯，但性器官尚未接合時，林妻就帶警察衝進去；後改稱當晚僅有其以手幫林男打手槍，應是她的手有碰到林男下體，現場衛生紙上才有她與林男的DNA，沒有任何性器官接合，也沒有口交。

由於現場使用後的衛生紙，混有二人的DNA，讓檢方認定應有發生性行為，最後仍依通姦罪嫌起訴林男。

而在李女部分，因她辯稱不知林男已婚，以為林男是單親爸與小孩同住，當天她因臨時被調早班，而林男住處離她公司很近，所以打電話給林男說要過去，林男馬上說好，並沒有拒絕，她說若林男是有家庭的人，怎可能馬上答應？

林男在偵查中也說，李女不知他還沒離婚，林男兒子則說李女是他的教練，檢方認為縱然李女與林男發生關係，主觀上也無妨害婚姻故意，因此將李女不起訴處分。而本案發生後3個月，林男與妻子已簽字離婚。