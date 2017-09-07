大巨蛋解除「全面停工」 法官：違反比例原則

2017-09-07 12:10

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市政府都發局前年5月20日，以未依核定工程圖興建大巨蛋，勒令承包商遠雄營造全面停工，遠雄不服，向台北高等行政法院提出撤銷停工告訴，法官認為「全面」停工有違比例原則，判決遠雄部分勝訴。

法官指出，大巨蛋施工現場有關「維護安全、防範危險」之措施工程，欠缺勒令停工之必要性，原處分命全面停工，已違反比例原則，應予撤銷。

法官援引建築法第63條規定，「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。」

據了解，所謂的「維護安全、防範危險」工程，主要分為鏽蝕、水浮力、載重、坍塌等4大項目，下再細分14個子項，這些工程其實早在去年遠雄告北市府「停止執行（停工處分）」部分勝訴後，兩造就已經開始協商，部分工程也已開始進行，因此本次實體判決只是肯定去年的保全程序裁定。

法官表示，大巨蛋屬大型公共工程，最重公安，全面停工不僅影響遠雄商業利益，更攸關工程周邊公共安全與市民生命保障，不符合比例原則。

至於遠雄未按圖施作防火避難設計，而被勒令停工部分，法官認為有重大公共安全疑慮，維持停工處分。

另遠雄有79處未依照工程圖施作，如電梯位置、取消樓梯、柱子內縮、外牆外推、樓板挑空等等項目，法官認為符合建築法第58條第6款規定，勒令停工有理，維持原處分。