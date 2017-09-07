許博允強吻性騷女聲樂家 高院認證判3月定讞

新象基金會創辦人許博允。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-09-07 10:33

〔記者楊國文／台北報導〕有「台灣演藝之父」稱號的新象基金會創辦人許博允，5年前擔任台北市政府顧問期間，被控趁機對女聲樂家伸鹹豬手亂摸並強吻，許堅決否認，還稱該女在PUB散場後還和她擁抱道別，可見他並未性騷擾，但高等法院認定確有其事，且許毫無悔意，今依違反性騷擾防治法判他3月徒刑，可易科罰金9萬元定讞。

許博允今上午未到法院聆判，無法得知他對此判決看法。

該位女聲樂家指控，2012年8月27日晚上10點，許參觀樂團排練後，和眾人相約用餐後，夥同眾人前往安和路的PUB續攤，她開車時，許坐在副駕駛座，趁她手握方向盤無法抗拒，多次以手碰觸、撫摸她的手臂、肩膀、後背腰側；抵達PUB後，她禮貌性地向許敬酒時，許竟突襲親吻她，怒對許提出性騷擾告訴。

許博允否認性騷擾，供稱在車上右手扶著車門把手，左手指路，並未碰觸該女，在PUB也未親吻該女嘴唇。

但北院傳喚多名證人後認定，許在車上對女聲樂家有亂摸、在PUB親吻臉頰等性騷擾行為，且犯後態度不佳，也無悔意，去年7月判許3月徒刑，可易科罰金9萬元。

許上訴高院，許堅稱，女聲樂家在PUB散場後還和她擁抱道別，可見他並未性騷擾，但北院並未採信此有利他的事證，請求判他無罪，還其清白。但高院依在場多位證人供詞等事證，認定許犯行明確，今仍判他3月徒刑，可易科罰金9萬元定讞。