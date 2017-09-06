宣導青少年反毒 大改樂團來站台引共鳴

2017-09-06 19:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕「你知道毒品的種類與分級嗎？」、「青少年協助販賣毒品的刑責有多重？」為防制青少年濫用藥物，新北地檢署與新北市教育局今天下午在華僑高中合辦反毒宣傳活動，有別以往制式的反毒宣傳，透過川劇變臉與更生少年組成的大改樂團演出及有獎徵答互動，讓青少年了解毒品對人體的危害。

大改樂團成員多半來自破碎家庭或受家暴的更生少年，團長聖凱和擔任主唱的弟弟聖豪小時候遭後母兒子虐待，對方不但把他們當日本摔角對象練習，還逼身為原住民的他們唱江蕙的台語歌，只要唱錯就會招來一頓毒打，後發現後母兒子竟還想染指患有小兒麻痺的妹妹，兄弟倆求饒反被逼喝尿，自此兩人開始翹學逃家，搶劫竊盜樣樣來，直到進入少年監獄，透過信仰才重回人生正軌，聖凱滿懷感激地說：「因為社會愛我，才讓我改變」。樂團首張專輯在KKBOX也聽得到。

演出川劇變臉的平安藝術團團長陳平安，年少時曾混幫派吸毒偷拐搶騙，出獄後，他有空就到醫院傳福音或表演變臉，以自身經歷讓年輕學子拒毒的必要性。

新北地檢署檢察長朱兆民表示，毒品問題越來越嚴重，學校是防範青少年會不會接觸毒品的第一道防線，更加希望反毒能落實，也希望青少年能加入反毒行列，以往反毒為定點防制，現在著重教育單位、警察與社區間橫向聯繫整合，以達到反毒成效。