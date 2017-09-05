涉凌虐、性侵5歲女童 龍潭食品行老闆拘提到案

涉嫌凌虐、性侵5歲女童的王男被拘提到案。（記者鄭淑婷攝）

2017-09-05 15:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］28歲王姓男子在桃園市中壢、龍潭區開設食品行，今年初雇用一名獨力照顧5歲女兒的單親媽媽，王男以幫忙照顧為由，將女童帶在身邊，卻惡意虐童，不但剃光女童頭髮、罰女童磕頭，還抓她的頭撞牆，鄰居看不下去向警方報案，警方甚至發現女童疑遭王男性侵，目前已經妥予安置，王男的惡行引發公憤，不僅食品行關門了，也不敢回住處，桃園地檢署檢察官指揮婦幼隊，今天將王男拘提到案。

鄰居透露，女童剛搬來時活潑開朗，也常到鄰近店家玩耍，但最近發現女童身上有傷、身體散出沒洗澡的臭味等異常狀況，5月間女童頭髮才被剃光，8月底雙眼都有瘀青，懷疑她遭到王男虐待，找來女童詢問，才知王男罰女童下跪、磕頭，磕頭不足100下竟慘遭抓頭撞牆，女童還曾提及，王男規定她回家後，要脫光衣服讓王男幫忙洗澡，睡覺時要抱著王男，他甚至用「硬硬的東西去弄尿尿的地方」。

據悉，檢警已經訊問過女童及女童母親，在性侵部分女童並不了解何謂「性」，但女童描述王男對她做的行為，過程令辦案檢警直說「噁心」，對於女童及女童媽媽的說詞，仍待檢警進一步調查釐清；女童目前已被緊急安置，王男的食品行也暫時歇業。

檢警拘提王男到案後，重返食品行等地進行蒐證；案發後王男身分被起底，他曾獲教育部「大專畢業生創業服務計畫（U-Start計畫）」補助，雖有生意頭腦，但周邊店家都指稱他的個性難相處。

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